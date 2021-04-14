Van depreminde ölen 10 can için sanıklara verilen hapis cezası para cezasına çevrildi!Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor?ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izleBeran Saat lila bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti! Kenan Doğulu ile aşk pozu olay oldu!Kahraman şoför! Güzergah yönünü değiştirdi, çocukları YKS'ye yetiştirdiYaz sezonunun gözdesi butik turlarKronik hastalar 1 Temmuz'da işe başlayacak mı 2021? İdari izinler ne zaman bitiyor 2021?Powered by pride ne demek? Powered by pride anlamı ne? Taylan Antalyalı'nın tişörtü sosyal medyayı salladı!Taylan Antalyalı'nın "powered by pride" tişörtü VAR Odası'nı karıştırdı! Emre Bol ve Turgay Demir'den olay sözlerAltın yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Haziran 2021 güncel serbest piyasa altın fiyatları
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Haziran 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Haziran 2021 Pazartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

14:00
Fatih Terim
İmza Töreni
GS TV

18:00
Sputnik - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Hırvatistan - İspanya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV

20:00
Neman - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

22:00
Fransa - İsviçre
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1

22:15
Leiknir - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
KR Reykjavik - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Akranes - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
13
7
10
6
4
107
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT