28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

14:00

Fatih Terim

İmza Töreni

GS TV



18:00

Sputnik - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Hırvatistan - İspanya

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, Idman TV



20:00

Neman - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



22:00

Fransa - İsviçre

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1



22:15

Leiknir - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

KR Reykjavik - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Akranes - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

