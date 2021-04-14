28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Haziran 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
14:00
Fatih Terim
İmza Töreni
GS TV
18:00
Sputnik - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Hırvatistan - İspanya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV
20:00
Neman - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
22:00
Fransa - İsviçre
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1
22:15
Leiknir - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
KR Reykjavik - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Akranes - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV