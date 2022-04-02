28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Haziran 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Haziran 2022 Salı maç programı...
28 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
Yarı Final 1. Maç
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
TRT Spor, UEFA.tv
19:00
Salzburg - Legia Varşova
Hazırlık Maçı
Salzburg Youtube
20:00
Halmstads - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Norrby - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Yarı Final 2. Maç
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
UEFA.tv
22:00
Portekiz - Türkiye
Akdeniz Oyunları
TRT Spor