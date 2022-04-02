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28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Haziran 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Haziran 2022 Salı maç programı...

28 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


18:00
Yarı Final 1. Maç
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

 TRT Spor, UEFA.tv

19:00
Salzburg - Legia Varşova
Hazırlık Maçı

Salzburg Youtube

20:00
Halmstads - Trelleborgs
İsveç Superettan

 Bilyoner TV

20:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan

 Bilyoner TV

20:00
Norrby - Östersunds
İsveç Superettan

 Bilyoner TV

21:00
Yarı Final 2. Maç
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

UEFA.tv 

22:00
Portekiz - Türkiye
Akdeniz Oyunları

TRT Spor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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