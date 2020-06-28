28 Haziran Koronavirüs tablosu |Vaka sayısı kaç oldu?

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 28 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

28 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir...

27 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 27 Haziran'da 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1984 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, vaka sayısı 195 bin 883, vefat sayısı 5 bin 82 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "'İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 86 bin 969'a ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 501 bin 393 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 464 bin 271 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 121 bin 305 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 596 bin 537 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 128 bin 152 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 315 bin 941), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 577), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (275 bin 989), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180), Meksika (212 bin 802), Pakistan (202 bin 955), Türkiye (195 bin 883), Almanya (194 bin 689), Suudi Arabistan (178 bin 504), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (133 bin 987), Güney Afrika (131 bin 800), Kanada (103 bin 32), Katar (93 bin 663), Kolombiya (88 bin 591), Çin (83 bin 500), İsveç (65 bin 137), Mısır (63 bin 923) Belçika (61 bin 209), Belarus (61 bin 95), Arjantin (57 bin 744), Ekvador (54 bin 574), Endonezya (52 bin 812) ve Hollanda (50 bin 74).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 57 bin 103, İngiltere 43 bin 514, İtalya 34 bin 716, Fransa 29 bin 778, İspanya 28 bin 341, Meksika 26 bin 381, Hindistan 16 bin 103, İran 10 bin 364, Belçika 9 bin 732, Peru 9 bin 135, Almanya 9 bin 26, Rusya 8 bin 969, Kanada 8 bin 516, Hollanda 6 bin 105, Şili 5 bin 347, İsveç 5 bin 280, Türkiye 5 bin 82, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 424, Pakistan 4 bin 118, Kolombiya 2 bin 939, Endonezya 2 bin 720, Mısır 2 bin 708, Güney Afrika 2 bin 413, Bangladeş 1695, Suudi Arabistan 1511, Arjantin 1207, Belarus 377 ve Katar 110."