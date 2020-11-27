28 Kasım Cumartesi İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ
28 Kasım Cuma su kesintisi, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı kesintiler şehirlerin resmi siteleri olan İSKİ, ASKİ ve İZSU'da yayımlandı. Sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Detaylar haberimizde...
28 Kasım Cumartesi tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara için resmi internet sitelerinde yayımlandı. Biz de haberimizde, kesintilerin hangi ilçe ve mahallelerde, saat kaçta yaşanacağı bilgilerini paylaştık. İşte detaylar...
28 KASIM CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
İatanbul'daki planlı su kesintilerini aktaran İSKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanan bilgiye göre, İstanbul'da 28 Kasım Cumartesi tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesinti için yeni bilgiler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.
28 KASIM CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri bilgisinin yer verildiği ASKİ'nin resmi web sitesinde, Ankara'da 28 Kasım Cumartesi tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesinti için yeni bilgiler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.
28 KASIM CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
İzmir'de bulunan İZSU Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, 28 Kasım Cumartesi tarihine ait planlı kesinti bilgisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda siteye yeni bilgiler eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.