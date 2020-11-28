28 Kasım Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

28 Kasım Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Bugün gündüz kuşağında büyümüşte küçülmüş miniklerin yer aldığı program "Çocuktan Al Haberi" yer alırken hemen ardından sevilen dizi inatçı aşıklarıyla "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte28 Kasım Cumartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 28 Kasım 2020 Cumartesi yayın akışı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kuzeyle Yıldız vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Karakoldaki engeli de aşmış, tamamen hazırlıklara odaklanmıştır. Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır. Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiştir. Bu defa tehlikenin adı Cevher'dir. Kendi mutluluğu için Kuzey'in başını öyle belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Her şeye rağmen Kuzey kınaya yetişir bu bölümde Düğünn yapan çiftin mutluluğu yüzünden okunuyor. Yaşar düğünü engellemek için Yıldız tehdit etmezmiş gibi bir de düğünü basar ve korku dolu anlar yaşatır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey ve Yıldız'ın evlilik hazırlıklarının hızla başladığı tanıtımda Sefer'in sarı saçları izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Kuzey ve ailesi, Yıldız'ı isterken Yaşar'ın tam kararını söyleyeceği sırada "Veremezsin abi!" diyerek içeri giren Cevher Kadıoğlu dikkatleri üstüne çekti.