28 Kasım Star TV Yayın Akışı |İBO Show'da neler olacak?

28 Kasım Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne Vahe'nin sunumuyla gittiği evleri güzelleştirdiği ve aileleri mutlu ettiği sevilen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" akşam ise zamana damgasını vuran fenomen program "İBO Show" seyirci karşısında olacak. İşte 28 Kasım Cumartesi Star TV yayın akışı...

STAR TV 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Medcezir

09:30 Yerli dizi/film

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi/sinema

16.20 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

İBO SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İbo Show haftaya damgasını vurmaya geliyor. Programa bu hafta klarneti ağlatan bir nevi dile getiren Hüsnü Şenlendirici, Romanların göz bebeği Kibariye ve son olarak yılların eskitemediği ses Hakan Altun gibi ünlü isimler konuk oluyor. 9 yıllık aradan sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show 3. bölümde izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. İbo Show yepyeni konukları ve yeni bölümüyle bu akşam 20.00!da Star TV ekranlarında olacak.

İBO SHOW SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programın geçen haftaki bölümünde yıllarca aynı filmlerde yer aldığı adına "Mavi Mavi" diye şarkı yazdığı yakın dostu Hülya Avşar konukları arasındaydı. Diğer konukları ise türkülerin sevilen sesi Kubat, usta oyuncu Demet Akbağ ve Olgun Şimşek'ti. Olgun şimşek ve Kubat'ın İbrahim Tatlıses'e sürekli eşlik ettiği kulakların pasını silen bir programdı. Hülya Avşar'la da düet yapan imparator gözyaşlarına hakim olamadı ve programda duygu dolu anlar yaşandı.