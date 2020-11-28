28 Kasım TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 28 Kasım Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
28 Kasım Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi sabahına nostaljik dizi "Yedi Numara" ile başlayan kanalın akşam kuşağında ise sevilen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi TRT1 yayın akışı...
TRT 1 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı
04:15 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
06:45 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:45 Benim Adım Melek
12:45 Tövbeler Olsun
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek’i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i kasabada tutmayı başarabilecek midir? Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir. Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir...” Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi olan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da seyirci karşısında olacak.