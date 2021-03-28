28 Mart 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 28 Mart 2021 Pazar Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...

KANAL D 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:00 Büyük Göç

16:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe