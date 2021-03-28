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28 Mart 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Kanal D'nin 28 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Çok Güzel Hareketler 2" adlı program izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...

28 Mart 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 28 Mart 2021 Pazar Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı... 

28 Mart 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI 

06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:00 Büyük Göç
16:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Son Darbe

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