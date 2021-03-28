28 Mart 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 28 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Teşkilat" ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
28 Mart 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Enine Boyuna" adlı program yer alırken, hemen ardından "Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat " dizisi ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı..
TRT 1 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 Işığın Prensesi
06:15 Böyle Bitmesin
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:15 Masumlar Apartmanı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'Te 3