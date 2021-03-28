28 Mart 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

28 Mart 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Enine Boyuna" adlı program yer alırken, hemen ardından "Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat " dizisi ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı..

TRT 1 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:15 Işığın Prensesi

06:15 Böyle Bitmesin

08:50 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:15 Masumlar Apartmanı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'Te 3