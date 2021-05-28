28 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin ATV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarda oluyor. Akşam ise yeni dizi olan Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı...
ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanalı ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı sert ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında Esra Erol'da yayınlanırken akşam ise Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı...
28 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bozkır Aslanı Celaleddin