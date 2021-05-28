28 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Aslanı Celaleddin ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Ekranların sevilen kanalı ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı sert ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında Esra Erol'da yayınlanırken akşam ise Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı...

28 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bozkır Aslanı Celaleddin