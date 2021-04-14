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28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mayıs 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Mayıs 2021 Cuma gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:00
Senica - Banska Bystrica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:10
FC Vitebsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Ilves - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
Kocaelispor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:10
Dinamo Minsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:45
İtalya - San Marino
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

22:00
Brasil de Pelotas - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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