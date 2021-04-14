28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Mayıs 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



18:00

Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

HJK Helsinki - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Senica - Banska Bystrica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:10

FC Vitebsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Ilves - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Hegelmann Litauen - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

Kocaelispor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Play-Off Final

Spor Smart, Smart Spor HD



20:00

Zilina - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:10

Dinamo Minsk - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:45

İtalya - San Marino

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport



22:00

Brasil de Pelotas - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

