28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mayıs 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Mayıs 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
18:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Senica - Banska Bystrica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:10
FC Vitebsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Ilves - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Kocaelispor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:10
Dinamo Minsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:45
İtalya - San Marino
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
22:00
Brasil de Pelotas - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV