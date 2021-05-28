28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar Kanal D'de

28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D gündüz kuşağında ise Gelinim Mutfakta yarışma programıyla devam ediyor. Akşam yıllardır soluksuz izlenen dizi Arka Sokaklar Kanal D'de...

28 MAYIS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar