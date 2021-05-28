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28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar Kanal D'de

Ekranların sevilen kanalı Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olacağı merak ediliyor. Gündüz kuşağında sevilen program Gelinim Mutfakta yer alırken akşam ise sevilen dizi Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı...

28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar Kanal D'de

28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne  Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D gündüz kuşağında ise Gelinim Mutfakta yarışma programıyla devam ediyor. Akşam yıllardır soluksuz izlenen dizi Arka Sokaklar Kanal D'de...

28 MAYIS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

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