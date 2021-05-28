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28 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı | Son Yaz FOX TV'de

28 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akış merak ediliyor. Güne Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri ile başlayan kanalda gündüz kuşağında Temizlik Benim İşim adlı yarışma programı olurken akşam sevilen dizi Son Yaz izleyiciyle buluşacak....

28 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı | Son Yaz FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri ile başlarken gündüz kuşağında Temizlik Benim İşim ve hemen ardından yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programları yer alacak. Akşam ise merakla beklenen dizi Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı...

28 MAYIS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Son Yaz

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