28 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları | Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL?
28 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları | Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL?
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın fiyatları son iki gündür yeniden düşüş trendine geçti. Gram altın 480 TL seviyelerinden 466 TL seviyelerine, çeyrek altın ise 750 TL'ye kadar geriledi. Peki Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları...