28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Seni Çok Bekledim" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..
STAR TV 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Seni Çok Bekledim" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
STAR TV 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.
Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.
KAYNAK: STAR TV