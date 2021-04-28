28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Seni Çok Bekledim" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

STAR TV 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.

Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

KAYNAK: STAR TV