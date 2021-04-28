28 Nisan 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT 1'de

28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT1 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Alpay’a ulaşamayan Funda Adana’da duramaz ve Antep’e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda’nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır. Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem’i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay’ın izini sürmektedir. Halil’in olan bitende Kenan’ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan’ın peşine düşer.

Alpay’ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan’ın evine baskın verir. Halil Alpay’ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem’in Funda’nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne’yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

KAYNAK: TRT 1