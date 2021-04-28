28 Nisan 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de

TV8 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

TV8 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarık ve Nesrin planlarına devam ederken aralarında anlaşmazlık olur. Barış ise bu ikiliden şüphelerinde haklı çıkar. Peki Barış, bunları Zeynep ve Nermin hanıma inandırabilecek mi? Zeynep ile Barış'ın aralarındaki buz yavaş yavaş erirken öte yanda ise Nesrin öz kardeşinin hayatını kıskanmaya devam eder.

Tüm yaşadıkları için Zeynep'ten intikam almaya çalışan Nesrin tek güvendiği Tarık'tan da şüphelenmeye başlar. Nermin hanım ve Zeynep yeni iş arkadaşları Tarık'a büyülenmiş gibi inanırken yaşanan ufak ayrıntıları görmezden gelirler.

Barış ise mesleğinin verdiği şüpheyle Tarık konusunda bazı endişeleri vardır. Zeynep'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapmaya çalışır. Tarık'ın geçmişini sorgulayan Barış, şüphelerinde haklı çıkaracak bazı ip uçlarına ulaşır. Peki Zeynep ve Nermin hanım duyacakları karşısında ne tepki verecek? Nergis ve Tarık'ın gerçek yüzleri ortaya çıkacak mı?