Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatlarıBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Sofranızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 27. gün iftar menüsüUEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul Küçükçekmece'de korkutan anlar! İçinde 3 bebeğin olduğu araç alev alev yandı!Resmi Gazete'de yayımlandı! Binlerce kişinin beklediği bekçi alımı başvuruları başladı!28 Nisan 2022 Perşembe hava durumu: Meteoroloji uyardı! Marmara bölgesine sis hakim oluyor!Applying henna on hair in a dreamWhat does it mean to crush a snake's head in a dream?Memat ne demek, TDK'ya göre Memat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Iwata - Nagoya
Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00
Yokohama Marinos - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

17:00
Chiangrai - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Sydney FC - Jeonbuk
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

18:00
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:30
Vejle - FC Midtjylland
Danimarka Kupası

Bilyoner TV

21:00
Lilleström - Aalesund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:45
Manchester Utd - Chelsea
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00
West Ham - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

 Exxen

22:00
Leipzig - Rangers
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

 Exxen

22:00
Leicester City - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final

 Exxen

22:00
Feyenoord - Marsilya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final

 Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
620
734
36
54
206
136
718
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum