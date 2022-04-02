28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe maç programı...
28 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Iwata - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
Yokohama Marinos - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
17:00
Chiangrai - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Sydney FC - Jeonbuk
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
18:00
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:30
Vejle - FC Midtjylland
Danimarka Kupası
Bilyoner TV
21:00
Lilleström - Aalesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Manchester Utd - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
West Ham - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Exxen
22:00
Leipzig - Rangers
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Exxen
22:00
Leicester City - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final
Exxen
22:00
Feyenoord - Marsilya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final
Exxen