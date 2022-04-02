28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Iwata - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00

Yokohama Marinos - Gia Lai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

17:00

Chiangrai - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Sydney FC - Jeonbuk

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

18:00

HIFK Helsinki - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:30

Vejle - FC Midtjylland

Danimarka Kupası

Bilyoner TV

21:00

Lilleström - Aalesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:45

Manchester Utd - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

West Ham - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Exxen

22:00

Leipzig - Rangers

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Exxen

22:00

Leicester City - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final

Exxen

22:00

Feyenoord - Marsilya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final

Exxen