28 Nisan bugün hangi diziler var? | 28 Nisan Salı yayın akışı
28 Nisan Salı kanallarda neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Baraj, Survivor dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Nisan Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
28 Nisan Salı bugün hangi diziler var? Koronavirüsten dolayı bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Baraj, Survivor dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
28 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Nisan Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
28 Nisan Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:45 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu İle İftar
21:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Dragon
28 Nisan Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07.30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:15 Masum
00:15 Masum
28 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.45 ERKENCİ KUŞ
18:30 Star Haber
20:00 İŞLER GÜÇLER
22:30 ÖFKE
00:15 ÖFKE
28 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16.00 Kuzey yıldızı İlk Aşk
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Zümrüt Yeşil
28 Nisan Salı FOX TV Yayın Akışı
07:45 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer İle Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber
20.30 ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
23:00 PRANGALI YARİM
01:45 ŞEVKAT YERİMDAR
28 Nisan Salı TV8 Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
28 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı
05.43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Ferhunde Hanımlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Düğün"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
01:05 Ev Yapımı
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