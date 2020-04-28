28 Nisan bugün hangi diziler var? | 28 Nisan Salı yayın akışı

28 Nisan Salı bugün hangi diziler var? Koronavirüsten dolayı bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Baraj, Survivor dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

28 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Nisan Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

28 Nisan Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:45 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu İle İftar

21:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Dragon

28 Nisan Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07.30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:15 Masum

00:15 Masum

28 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.45 ERKENCİ KUŞ

18:30 Star Haber

20:00 İŞLER GÜÇLER

22:30 ÖFKE

00:15 ÖFKE

28 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16.00 Kuzey yıldızı İlk Aşk

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Zümrüt Yeşil

28 Nisan Salı FOX TV Yayın Akışı

07:45 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer İle Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20.30 ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

23:00 PRANGALI YARİM

01:45 ŞEVKAT YERİMDAR

28 Nisan Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

28 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı

05.43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Ferhunde Hanımlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Düğün"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

01:05 Ev Yapımı