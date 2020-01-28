 Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Nuray Sayarı | 28 Ocak 2020 Salı burç yorumları

Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Nuray Sayarı, 28 Ocak 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 OCAK 2020 NURAY SAYARI | 28 OCAK SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 28 Ocak Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 28 Ocak 2020 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Koç;

Sevgili Koç burçları… Oldukça hareketli olacağınız, arkadaşlarınızla iç içe zaman geçireceğiniz yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Bu dönemde her şey çok hızlı hareket edebilir ve karşınızdakinden hareketli olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak beklentileriniz gerçekleşmezse sinirli olabilirsiniz. Yeni haftada ayrıca bir takım sırlar açığa çıkıyor. Beklentiniz dahilinde olmayan durumlar gerçekleşebilir. Parasal meselelerde yanılgıya düşebilir veya kandırılabilirsiniz. Ancak kariyerde çok şanslısınız. Zihniniz çok farklı çalışacak ve mesleki anlamda kendinizi geliştireceksiniz.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Boğa;

Özellikle kariyerinizin etkileneceği bir haftaya giriyorsunuz sevgili Boğalar… Mesleki hayatınızda yeni ve beklenmedik haberler alabilirsiniz. Yeni iş fikirleri ve başlangıçlar meydana gelebilir. Bulunduğunuz meslekte tanınabilir, yükselebilir ve parlayabilirsiniz. Ancak bu süreçte kariyerden yana yaşadığınız mutlulukla kandırılmalara açık bir konuma gelebilirsiniz. Her şeye evet deyip sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Aşk hayatınız biraz durgun geçiyor ancak 8 Şubat’tan sonra düzelmeye girecek.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Yurtdışıyla ilgili konular gündeminizde olabilir bu hafta sevgili İkizler burçları... Denizaşırı ülkelerle iş yapabilirsiniz, okumak için planlar yapabilirsiniz. Özetle yurtdışıyla planlarınızı hayata geçirebilir ve güzel haberler alabilirsiniz. Para haneniz de güzel gözüküyor. Özel ve sosyal hayatınıza gelirsek, önünüzdekilerin tam olarak farkına varamayabilirsiniz. Yakın çevreniz tarafından kandırılabilirsiniz. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa onun başka yüzünü görebilirsiniz. Bunun yanında net kararlar veremeyebilirsiniz. O yüzden önden uyarmakta fayda var.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftayla beraber birtakım zorluklar yaşayabilirsiniz. Örneğin, iş konusunda, dedikodu, kandırılma gibi meselelerle yüzleşebilirsiniz. Tam hayallerinizin gerçekleştiğini düşündüğünüz noktada bambaşka haberler duyabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde se destekleniyorsunuz. Yeni aşklara başlayabilirsiniz. Ancak kandırılmalara açıksınız. Dikkatli olmanızda fayda var. Son olarak yurtdışı planlarınız hızlanıyor. Ancak aksilik çıkmaması için planınızı programınızı iyi yapmalısınız.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Yaratıcılığınızın artacağı, çocuk konularının ön planda olacağı bir haftadasınız sevgili Aslanlar… Bu hafta biraz sizleri zorlayacak olsa da genel anlamda güzel ilerliyor. Özellikle yalnız Aslanlar, yeni aşklara heyecan duyabilir. Öte yandan partneri olanlar ise birtakım yüzleşme ve tartışma yaşayabilir. Aldatılmalarda artış gözükebilir. Kariyerde fırsatlar ayağınıza geliyor. Yoğun bir tempoda olsanız da yarım kalan işlerinizi tamamlamak için güzel bir süreç olacak. Göz önünde olabilirsiniz…

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Başak;

Sevgili Başaklar bu haftanın gündemini sağlık konuları ve iş yaşantınız oluşturuyor. İş konusunda biraz yoğunluk, yer değişikliğiyle alakalı birtakım işler yaşanabilir. Bunun yanında yeni ve orijinal fikirleri hayata geçirmeye çalışacaksınız. Sağlığa gelecek olursak soğuk algınlıkları, enfeksiyon riskine karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özel hayatınızda ise aile içerisinde birtakım sürtüşmeler anlaşmazlıklar yaşanabilir. Annenizle ya da babanızla problemler yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizle alakalı gizli bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha fazla gözünüzü açık tutmanız gerekiyor.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada günlük rutininizi gerçekleştirirken biraz dalgın bir ruh haline bürünebilirsiniz. Önünüzü net bir şekilde göremeyip kandırılabilirsiniz. Gelen virüslü mesajları birden dalgınlıkla açabilirsiniz. Aklınızın takıldığı konuları karşınızdakine sormanızda ve her şeye tamam dememenizde fayda var. Daha sonra başınızın yanmaması için daha dikkatli olmanızı öneririz. Sosyal çevrenize gelirsek; iletişim konularında biraz gerginlik hakim olacak. Son olarak aile içi konuşmalarda seslerin yükselmesi olası gözüküyor.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Sevgili Akrep burçları, 27 Ocak haftasında para konuları gündeminizde olacak. Yeni maceracı gelişmeler yaşanabilir. Para kazanmak, paranızı artırmak için canınızı dişinize takacaksınız. Bu demektir ki biraz yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Bunun yanında riskli bir biçimde para kazanmak isteyebilirsiniz. Ancak kayıp yaşamamak için dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınıza gelirsek, yalnızsanız yeni aşklara başlayabilirsiniz. Fakat çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü iyi bir gözlemci olsanız da bu aralar karşınızdakini tam olarak tanıyamayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Yay;

Dolu dolu bir hafta sizleri bekliyor sevgili Yay burçları… İşte mailleşmeler, aile içi konuşmalar, arkadaşlar arasındaki iletişim trafiği bir hayli yoğun olacak. Biraz koşuşturmalı olsa da zamanın nasıl geçtiğini bilmeyeceksiniz. Bunun yanında bu aralar kendinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ufak da olsa bir değişim geçirebilirsiniz. Yeni kıyafetler satın alabilir, farklı saç modellerine yönelebilirsiniz. Yay burçları yerinde durmayı sevmez, bir anda ani kararlar alabilir. Bu nedenle farklı şeyler sizleri mutlu edecek.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Sevgili Oğlak burçları… İş konusunda fırsatlarınızın arttığı, önünüzün açık olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Projelerinizi yavaş yavaş hayata geçireceksiniz ve sıkı çalışma sayesinde hedefinize ulaşacaksınız. Ancak bu süreçte sizden faydalanmaya çalışan, arkanızdan konuşan veya çekememezlik yapan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdaki insanların gerçek yüzünü onlarla iş yaparken görebilirsiniz. Bu nedenle profesyonelliğinizi elden bırakmamanız gerekiyor. Etrafınızdaki insanları iyice incelemeye özen gösterin. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz gayet güzel… Hafta sonu keyifli etkinliklere katılabilirsiniz.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Kova;

Gelelim Kova burçlarına… 27 Ocak haftasında eğitim, kurs, seminer kısacası kendinizi geliştireceğiniz aktivitelere yoğunlaşacaksınız. Bu aralar iş stresinden dolayı ertelediğiniz pek çok eğitim olabilir. Çok önceden yapmak istediğiniz fakat bir türlü fırsat bulamadığınız eğitimlere başlayabilirsiniz. Belki de bu eğitimlerle geleceğiniz farklı bir yola doğru ilerleyecek. Öte yandan uzun süredir ilişkisi olanların özel hayatları gayet iyi. Fakat ilişkisi olmayanlar yeni tanıştıkları insanlara dikkat etmeli… Çünkü güvenilir olmayabilirler…

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI

Sevgili Balık;

Sevgili Balık burçları… Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi yorgun hissediyorsunuz şu aralar. Daha çok kendinize vakit ayırmak ve insanlarla etkileşime geçmek de istemiyor olabilirsiniz. Fakat negatif düşünceleri kafanızdan atmalı ve ayağa kalkmalısınız. Sağlığınıza özen gösterip, düzenli yaşama geçerek kısa sürede ayağa kalkacaksınız. Aşk ve ilişkilere gelirsek; birlikteliği olanlar için büyük problemler bulunmuyor fakat yalnızlar yeni tanıştıkları kişilere karşı dikkatli olmalı. Zaten 8 Şubat’tan sonra talihiniz artacak.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2020

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2020

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2020

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2020

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2020

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2020

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2020

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2020

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2020

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2020

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2020

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2020

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.