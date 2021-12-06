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28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:00
Galatasaray - Tuzlaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

20:00
Istra 1961 - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Ajaccio - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Caen - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Dunkerque HB - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Nimes - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

22:00
Lommel - Lierse
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:45
Morton - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV

22:45
St.Truiden - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:45
Huddersfield - Stoke
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Valladolid - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00
Nantes - Brest
Fransa Kupası
Bein Max 2, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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