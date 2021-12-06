28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:00

Galatasaray - Tuzlaspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

20:00

Istra 1961 - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Ajaccio - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Caen - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Dunkerque HB - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nimes - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Lommel - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45

Morton - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

St.Truiden - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Huddersfield - Stoke

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Valladolid - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00

Nantes - Brest

Fransa Kupası

Bein Max 2, Bilyoner TV