28 Ocak Hava Durumu | Yurtta kar yağışı etkili olacak!
Meteoroloji'den alınan son verilere göre ülkenin kıyı kesimlerinde yağmurlar etkili olurken diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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28 Ocak 2021 Perşembe 08:50
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