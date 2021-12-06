28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Şubat 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:25

Brisbane Roar - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Sebail - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:15

Keşla - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:00

Zenit - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

Menemenspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Cracovia Krakow - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Smyrnis - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Brondby IF - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Agua Santa - Sao Paulo

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:45

Atalanta - Sampdoria

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Grenoble - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Granada - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Malaga - Cartagena

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

WBA - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15

Braga - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV