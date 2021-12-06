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28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Şubat 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:25
Brisbane Roar - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
Sebail - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

18:15
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:00
Zenit - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Menemenspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

20:00
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Cracovia Krakow - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
Smyrnis - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Brondby IF - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Agua Santa - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV

22:45
Atalanta - Sampdoria
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Grenoble - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00
Granada - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Malaga - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:00
WBA - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15
Braga - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

  

Ramazan Sarı
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