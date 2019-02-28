Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat Şubat 2019 Salı günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzeydoğu kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzun süredir kar yağışlarının gözükmediği İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışları bir çok kişinin yüzünü güldürmüştü. İnternet üzerinden "Kar yağacak mı" sorusu hala araştırılıyor. Dün sabah saatlerinde aniden bastıran sulu kar bireyleri heyecanlandırmıştı. Meteoroloji'nin sitesinde yar alan 5 günlük haritalı tahmin raporlarına göre bu hafta İstanbul'da kar yağışının beklenmediği belirtildi.

BURSA °C , 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C , 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C , 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C , 8°C

Çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C , 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C , 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C , 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ANTALYA °C , 13°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C , 5°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C , 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C , 4°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C , 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C , 3°C

Çok bulutlu

BOLU °C , 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C , 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C , 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C , 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

AMASYA °C , 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ÇORUM °C , 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C , -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C , -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

MUŞ °C , -3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C , 3°C

Çok bulutlu, güneybatısında yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C , 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C , 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C , 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışı yağmurlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; gece saatlerine kadar doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C , 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı