28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 22. Yıldönümü Etkinlikleri

28 Şubat Post Modern Darbesi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması ile demokrasinin önemi anlatıldı.

Basın açkılamasına AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile çok sayıda sendika ve dernek üyesi katıldı.

Post Modern Darbe'nin 22. yıldönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir arada olduklarını belirten AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir" dedi.

İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olduğunu kaydeden Karadeniz "Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA