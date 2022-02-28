Yıllardır Türk televizyonlarında fırtına gibi esen Survivor, bu yıl da büyük heyecan içerisinde devam ediyor. Bu bağlamda, 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Soruların hepsinin yanıtları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun kaybeden tarafı ve 3. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda 3. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacktır.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTMİŞTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.

Yapılan oylamada 7 oy alan Aşkım, sürgün adasına gönderilen isim oldu.

Oylama sonucu şöyle oluştu:

Nagihan 1

Aşkım 7

Sercan 1

Barış 1