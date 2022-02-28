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28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu gece dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Bu bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele içerisine girecekler. Peki, 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?

Yıllardır Türk televizyonlarında fırtına gibi esen Survivor, bu yıl da büyük heyecan içerisinde devam ediyor. Bu bağlamda, 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Soruların hepsinin yanıtları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?

28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun kaybeden tarafı ve 3. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

 

28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda 3. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacktır.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTMİŞTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.

Yapılan oylamada 7 oy alan Aşkım, sürgün adasına gönderilen isim oldu.

Oylama sonucu şöyle oluştu:

Nagihan 1

Aşkım 7

Sercan 1

Barış 1

28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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