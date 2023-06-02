https://www.trthaber.com/haber/gundem/28-yasama-donemi-basladi-772040.html
28. TBMM dönemi başlıyor
600 milletvekili meclis genel kurulu'nda yemin ediyor.
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