Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Temmuz 2021'de oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Suudi Arabistan - Brezilya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



11:00

Almanya - Fildişi Sahili

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

TRT Spor, Eurosport 5



11:30

Romanya - Yeni Zelanda

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



11:30

Güney Kore - Honduras

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:00

Avustralya - Mısır

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:00

İspanya - Arjantin

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

TRT Spor, Eurosport 5



14:30

Fransa - Japonya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:30

Güney Afrika - Meksika

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



17:00

B.Leverkusen - Utrecht

Hazırlık Maçı

Leverkusen Youtube



17:00

AZ Alkmaar - OFI Crete

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube



17:00

Konyaspor - Göztepe

Hazırlık Maçı

Konyaspor TV



18:00

Cobresal - Melipilla

Arjantin Primera Division

Bilyoner TV



18:30

Ekenas - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Gnistan - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Klubi 04 - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Rovaniemi - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

VPS - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lorient - Nantes

Hazırlık Maçı

FC Nantes Youtube



19:00

Fenerbahçe - Zwolle

Hazırlık Maçı

TRT Spor



19:00

Bayern Münih - Monchengladbach

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:00

Sturm Graz - Udinese

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube



19:00

Real Sociedad - Monaco

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube



19:30

Alaves - Mirandes

Hazırlık Maçı

Alaves Yotube



20:00

Haugesund - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Lilleström - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Mjondalen - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Odds BK - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Neftçi Bakü - Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Bilyoner TV



20:00

Sheriff Tiraspol - Alashkert

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Leganes - Rayo Majadahonda

Hazırlık Maçı

Leganes Youtube



20:30

CFR Cluj - Lincoln City

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:45

Salzburg - Atletico Madrid

Hazırlık Maçı

Salzburg Youtube



20:45

Midtjylland - Celtic

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:00

Galatasaray - PSV

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Çeyrek Final

Spor Smart, Smart Spor HD



21:00

Ludogorets - Mura

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:15

Young Boys - Slovan Bratislava

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:30

Kızılyıldız - Kairat Almaty

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:30

Sparta Prag - Rapid Wien

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



22:30

Union Espanola - Huachipato

Arjantin Primera Division

Bilyoner TV



23:00

Sporting Cristal - Carlos Mannucci

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV

