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  3. 28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Temmuz 2021 Çarşamba bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Temmuz 2021'de oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00
Suudi Arabistan - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:00
Almanya - Fildişi Sahili
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT Spor, Eurosport 5

11:30
Romanya - Yeni Zelanda
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:30
Güney Kore - Honduras
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:00
Avustralya - Mısır
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:00
İspanya - Arjantin
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT Spor, Eurosport 5

14:30
Fransa - Japonya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:30
Güney Afrika - Meksika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

17:00
B.Leverkusen - Utrecht
Hazırlık Maçı
Leverkusen Youtube

17:00
AZ Alkmaar - OFI Crete
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube

17:00
Konyaspor - Göztepe
Hazırlık Maçı
Konyaspor TV

18:00
Cobresal - Melipilla
Arjantin Primera Division
Bilyoner TV

18:30
Ekenas - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Gnistan - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Klubi 04 - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Rovaniemi - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
VPS - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lorient - Nantes
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube

19:00
Fenerbahçe - Zwolle
Hazırlık Maçı
TRT Spor

19:00
Bayern Münih - Monchengladbach
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
Sturm Graz - Udinese
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube

19:00
Real Sociedad - Monaco
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

19:30
Alaves - Mirandes
Hazırlık Maçı
Alaves Yotube

20:00
Haugesund - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Lilleström - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Mjondalen - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Odds BK - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Neftçi Bakü - Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV

20:00
Sheriff Tiraspol - Alashkert
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Leganes - Rayo Majadahonda
Hazırlık Maçı
Leganes Youtube

20:30
CFR Cluj - Lincoln City
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:45
Salzburg - Atletico Madrid
Hazırlık Maçı
Salzburg Youtube

20:45
Midtjylland - Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:00
Galatasaray - PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Çeyrek Final
Spor Smart, Smart Spor HD

21:00
Ludogorets - Mura
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:15
Young Boys - Slovan Bratislava
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:30
Kızılyıldız - Kairat Almaty
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:30
Sparta Prag - Rapid Wien
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

22:30
Union Espanola - Huachipato
Arjantin Primera Division
Bilyoner TV

23:00
Sporting Cristal - Carlos Mannucci
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
 

 

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