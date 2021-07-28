28 Temmuz 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

Alina Boz'dan Sezen Aksu'ya büyük jest! Müstakbel kayınvalidesine yaptığı sürprizle dikkat çekti!

Altın fiyatlarında hareketlilik var! Tam altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ? 28 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...