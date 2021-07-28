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  3. 28 Temmuz 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

28 Temmuz 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ediyor. Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar geldi. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

28 Temmuz 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar 1123