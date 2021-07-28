28 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü Kanal D'de
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 14 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam yabancı sinema Transformens: Yenilenlerin İntikamı yayınlanıyor...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü yabancı sinema filmi Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü