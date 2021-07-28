28 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 11:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken 14:30'da Kuzey Yıldızı İl Aşk dizisi Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen dizi Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor. İşte 28 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

28 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kalp Atışı

08.30 Bu Sabah

11.00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar