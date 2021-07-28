28 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star 13:30'da Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı yerli sinema filmi Yol Arkadaşım izleyici karşısına geçiyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..
Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli sinema filmi Yol Arkadaşım Star TV ekranında yerini alıyor...
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım