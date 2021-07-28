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28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12.30'da Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam Dünya Hali (alt yazılı) izleyiciyle buluşacak. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:30 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15.55'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor.

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:25 Kalk Gidelim

10.55 Tozkoparan İskender (Alt yazılı)

12:30 Gönül Dağı (Alt yazılı)

15.55 Masumlar Apartmanı (Alt yazılı)

19:00 Ana Haber

20.00 Dünya Hali (Alt yazılı)

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