28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12.30'da Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam Dünya Hali (alt yazılı) izleyiciyle buluşacak. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:30 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15.55'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor.
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
10.55 Tozkoparan İskender (Alt yazılı)
12:30 Gönül Dağı (Alt yazılı)
15.55 Masumlar Apartmanı (Alt yazılı)
19:00 Ana Haber
20.00 Dünya Hali (Alt yazılı)