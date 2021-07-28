28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:30 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15.55'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor.

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:25 Kalk Gidelim

10.55 Tozkoparan İskender (Alt yazılı)

12:30 Gönül Dağı (Alt yazılı)

15.55 Masumlar Apartmanı (Alt yazılı)

19:00 Ana Haber

20.00 Dünya Hali (Alt yazılı)