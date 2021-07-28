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28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla izleyici karşısına çıkıyor..

28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Koleksiyoner

05:30 Geri Dönüşen Sanat

05:45 Sinema +

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Muasır

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Kelimeler ve Şeyler

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Geziyorum

15:00 Eskici

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivald i & Piazzolla)

21:15 Yerli Sinema: Buğday

23:30 Edebiyat Söyleşileri

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