28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla izleyici karşısına çıkıyor..
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Koleksiyoner
05:30 Geri Dönüşen Sanat
05:45 Sinema +
06:30 Hayat Sanat
07:00 Opera Dünyası
07:30 Belgesel: Para
08:00 Muasır
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Kelimeler ve Şeyler
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Geziyorum
15:00 Eskici
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivald i & Piazzolla)
21:15 Yerli Sinema: Buğday
23:30 Edebiyat Söyleşileri