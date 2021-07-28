28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla izleyici karşısına çıkıyor..

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TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Koleksiyoner 05:30 Geri Dönüşen Sanat 05:45 Sinema + 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Belgesel: Para 08:00 Muasır 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Kelimeler ve Şeyler 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 Düşüncenin Seyir Defteri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:30 Geziyorum 15:00 Eskici 15:30 Sarayın Lezzetleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Hollanda Kraliyet Orkestrası: 4 Mevsim - Vivaldi ve Piazzolla (RCO: The Four Seasons - Vivald i & Piazzolla) 21:15 Yerli Sinema: Buğday 23:30 Edebiyat Söyleşileri trt2trtyayın akışıyayınakışı