28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etme töreni yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yapıyor. 600 milletvekili bugün yemin edecek.

YAYINLAMA
Google News
28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor

Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla Genel Kurul'a başkanlık ediyor. Mustafa Şentop'tan TBMM Geçici Başkanlığı görevini devraldı. 600 milletvekili yemin ediyor.

İlk yemini Devlet Bahçeli etti. Bahçeli açılış konuşmasında, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi, "Gelecek nesillere güvenli ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak için kenetlenmeliyiz." dedi.

28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için ziyarette bulundu. Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Şeref Holü'nde, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile diğer milletvekilleri tarafından karşılandı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme doğru ilerledi.

28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor

Erdoğan, kendisi için ayrılan locaya geçerek yemin törenini Genel Kurul'da izliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izledi, işte o kar
28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izledi, işte o kar
İBB İştiraki Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de Çalışan İşçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Desteklediği İçin İşten Çıkarıldı
İBB İştiraki Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de Çalışan İşçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Desteklediği İçin İşten Çıkarıldı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Sıfır atık projesi fayda sağlıyor: Atık kağıtlar 5 ayda 2 bin 500 ağacın kesilmesi önlendi
Sıfır atık projesi fayda sağlıyor: Atık kağıtlar 5 ayda 2 bin 500 ağacın kesilmesi önlendi
Son Haberler
İstanbul'da Gerçekleştirilen Operasyonlarla SAS Holding Dolandırıcılığına İlişkin Soruşturma Derinleşiyor
İstanbul'da Gerçekleştirilen Operasyonlarla SAS Holding Dolandırıcılığına İlişkin Soruşturma Derinleşiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor
28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor
28. TBMM dönemi başlıyor
28. TBMM dönemi başlıyor
28. TBMM dönemi başlıyor
28. TBMM dönemi başlıyor
Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı
Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal seçim açıklaması, 'YSK onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal seçim açıklaması, 'YSK onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yok'
Mehmet Barlas kimdir, nerelidir, kaç yaşında öldü, neden öldü?
Mehmet Barlas kimdir, nerelidir, kaç yaşında öldü, neden öldü?
İYİ Parti'den Ak Parti'ye geçen Hasan Sami Özvarinli'den Sinan Ateş cinayeti ile ilgili çarpıcı paylaşım
İYİ Parti'den Ak Parti'ye geçen Hasan Sami Özvarinli'den Sinan Ateş cinayeti ile ilgili çarpıcı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, seçim öncesi vaatler 15 Temmuz'a kadar çıkacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, seçim öncesi vaatler 15 Temmuz'a kadar çıkacak!
Uzman Doktor uyardı! “Bebeğiniz 6 aylık olana kadar güneş kremi kullanmayın”
Uzman Doktor uyardı! “Bebeğiniz 6 aylık olana kadar güneş kremi kullanmayın”
Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün ilk görev yeri olan Külliye'deki yerini aldı
Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün ilk görev yeri olan Külliye'deki yerini aldı
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı