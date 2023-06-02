28.yasama dönemi başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini locada izliyor

Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla Genel Kurul'a başkanlık ediyor. Mustafa Şentop'tan TBMM Geçici Başkanlığı görevini devraldı. 600 milletvekili yemin ediyor.

İlk yemini Devlet Bahçeli etti. Bahçeli açılış konuşmasında, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi, "Gelecek nesillere güvenli ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak için kenetlenmeliyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için ziyarette bulundu. Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından resmi bir törenle karşılandı.

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Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Şeref Holü'nde, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile diğer milletvekilleri tarafından karşılandı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme doğru ilerledi.

Erdoğan, kendisi için ayrılan locaya geçerek yemin törenini Genel Kurul'da izliyor.