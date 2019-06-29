28 yıl sonra bir araya gelerek ders işlediler

BİNGÖL (İHA) – 1991 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğretmenlik yapan iki öğretmen, 28 yıl aradan sonra tekrar ilçeye gelerek eski öğrencileriyle ders işledi.

Solhan'da 1991 yılında görev yapan Edebiyat Öğretmeni Emine Duman ve Coğrafya Öğretmeni Güzin Yılmaz, bir kitabında tanıtımı için ilçeye geldi. Öğretmenler 28 yıl aradan sonra eski öğrencileriyle yine aynı sıralarda buluşarak ders işledi. O günlerin duygusunu yansıtan öğretmenler aynı mimik ve hareketler ile ders anlattı. Uzun yıllar sonra arkadaşları ve öğretmenleri ile bir araya gelen grupta hem heyecanlı hem de hüzünlü anlar yaşandı. Edebiyat öğretmeni Duman, o günlerde öğrencilerine sorduğu soruyu sorarak cümlenin öğelerine ayırmalarını isterken, coğrafya öğretmeni Yılmaz ise coğrafya dersi işledi. Yine o dönemin Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ziya Aydın da, sınıfı ziyaret ederek eski günleri yad etti.

28 yıl önce Solhan'da ilk öğretmenlik görevine Arakonak ortaokulunda başladığını belirten Edebiyat Öğretmeni Emine Duman, " Belirli zamanlarda Solhan lisesinde de çalıştım o yüzden öğrenci hayran kitlem çok geniş. Hepsine çok teşekkür ediyorum bugün beni çok mutlu ettiler. Ben hayatımda bu kadar güzel bir anı yaşadığımı hatırlamıyorum. Bundan sonra bunun üzerine güzel bir an olur mu bilmiyorum. O kadar mutluyum ki kelime bulmak çok zor buna. 28 yıl önceki talebelerinizin sizi havaalanından geldiğiniz yere kadar yanınızda olması, karşılaması, yine aynı sevgiyle, aynı muhabbetle, aynı güzel saygılı duygularla karşılaması kadar güzel bir şey olamaz. Çok klişe bir laf ama her halde bu dünyada öğretmenlik en güzel meslek bugün bunu çok iyi yaşadım. Öğretmenlikten daha güzel bu duyguları yaşayacak bir meslek yok. Dünyaya bir daha gelsem kesinlikle öğretmen olurum" dedi.

Kendilerinin zamanında Solhan'a çocuk geldiklerini ve burada büyüdüklerini aktaran Coğrafya Öğretmenliği yapan Güzin Yılmaz ise , "Bugün günün başından şu ana kadar yaşadığım duygular gerçekten anlatılmaz. Hani demiş ya "bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin" işte bu mutluluğun resmi, gerçek bir mutluluk bu. Yani gerçekten anlatılacak kelimeler dökülecek gibi değil. Sevgiyi o kadar güzel görüyorsunuz ben kesinlikle böyle bir karşılık beklemiyordum. Mükemmelsiniz, harikasınız. Bunu bize yaşatmayabilirdiniz de, burada olmayabilirdiniz de, olmak zorunda da değildiniz. Gerçekten bir gönül birliği yaptığınız için bize bu duyguları tattırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki burada öğretmenliğe başlamışız, iyi ki buraya gelmişiz, iyi ki burada iyi kötü anlar yaşamışız hep birlikte. İnşallah hep gönüllerde iz olacak ve orada kalacaksınız bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İHA