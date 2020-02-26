28 yıldır dinmeyen acı! Hocalı Katliamının kan donduran işkence görüntüleri Tarihin en acı katliamlarından birisi olan Hocalı Katliamının üzerinden tam 28 yıl geçti. Bu katliam 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşandı ve Azeri siviller vahşi bir şekilde katledildi. İşte Hocalı'dan geriye kalan en acı kareler.

1 27 Hocalı Katliamının acısının üzerinden tam 28 yıl geçti.