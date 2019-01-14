28 yıldır el emeği bağlama yapıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 28 yıl önce hobi olarak bağlama yapmaya başlayan Orhan Çınar, en iyi bağlamanın oyma dut ağacından yapıldığını söyledi. Çınar, "Gerçek bağlama, el işçiliği ve oyma dut ağacından yapılır. İnsanlarımız da kalitesiz bağlama aldıkları zaman düzgün ses çıkmayınca bağlamadan soğuyorlar" dedi.

Makineleşmeyle birlikte el işçiliği gibi birçok meslek yok olmaya başladı. Müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından saz yapımı da bunlardan birisi. Türkülere hoş sesiyle eşlik eden bağlamalar çoğu zaman insanı hüzünlendirirken, çoğu zaman da eğlendiriyor. Evli ve 3 çocuk babası Orhan Çınar da, hobi olarak başladığı oyma bağlama işinde ustalaştı. Artık el işçiliği bağlama yapılmadığını belirten Çınar, kendisinin de mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Yaptığı oyma bağlamalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu dile getiren Çınar, "Bağlama çalmakla ilgilenen arkadaşlarımıza piyasaya göre güzel bağlamalar yaptığımı düşünüyorum. Televizyonlarda satılan bağlamalarla benim yaptığım bağlamalar arasında çok fark var. Onlar yaprak bağlamadır. Bu bağlamaların kulpları fırınlanmamış olur. Bu bağlama sıcak bir ortama girdiği zaman hemen kulplar döner, problem oluşturur. Öğrenciler bununla güzel bir öğrenim sağlayamazlar. Ama benim yaptığım oyma bağlamaların kulpları fırınlanmış, presli bir şekilde yaparız. Sağlıklı ve uzun ömürlüdür" diye konuştu.

En iyi bağlamanın dut ağacı ve ceviz ağacından olduğunu kaydeden Çınar, "Kızılcık ağacından da çok güzel olur ama o ağacı bulmak zordur. Dut ağacından yapılan bir bağlama kırmadığınız sürece 100-150 yıl kullanılabilir. Gelecek nesillerde bağlamaya meraklı yok. Gençlerin bağlama işine hiç hevesi yok. Ben elimden geldiği kadar herkese öğretmeye çalışıyorum ama öğrenmeye hevesli hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA