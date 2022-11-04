28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...

Gloria Ramirez, 31 yaşında 2 çocuk annesi bir kadındı. Rahim ağzı kanseriydi ve hastalığın 4. evresindeydi. Ağır bir tedavi görüyor, sık sık doktor kontrollerine gidiyordu. Ramirez’in hayatı, 19 Şubat 1994 yılında değişti.



19 şubat günü Ramirez bir anda fenalaştı. Kalp atışları hızlandı ve sağlıklı bir şekilde nefes alamıyordu. Acilen hastaneye kaldırılan genç kadının solunumu gittikçe kötüleşiyordu. Tüm hastane genç kadın için bir şeyler yapmaya çalışıyordu.

Solunumunu kontrol etmek isteyen bir hemşire Ramirez'e yaklaşınca çok yoğun bir sarımsak kokusu almış fakat bunun üzerinde çok fazla durmamıştı.

Hastane personeli Ramirez'in kalp atışlarının ve solunumunun normal seviyeye gelmesi için pek çok müdahalelerde bulunuyor, birçok ilaç enjekte ediyordu fakat hiçbiri bir işe yaramıyordu. En sonunda hayati bulguları iyice zayıflayan Ramirez, defibrilatöre bağlanmak zorunda kalmıştı.