28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...
1994 yılında meydana gelen ve o dönem ABD'de büyük yankı uyandıran "Toksik Kadın" Gloria Ramirez'in ölüm hikayesini sizin için hazırladık...
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28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...
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