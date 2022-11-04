28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...

1994 yılında meydana gelen ve o dönem ABD'de büyük yankı uyandıran "Toksik Kadın" Gloria Ramirez'in ölüm hikayesini sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
Editör
YAYINLAMA
Google News
28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi... 1

Gloria Ramirez, 31 yaşında 2 çocuk annesi bir kadındı. Rahim ağzı kanseriydi ve hastalığın 4. evresindeydi. Ağır bir tedavi görüyor, sık sık doktor kontrollerine gidiyordu. Ramirez’in hayatı, 19 Şubat 1994 yılında değişti.

19 şubat günü Ramirez bir anda fenalaştı. Kalp atışları hızlandı ve sağlıklı bir şekilde nefes alamıyordu. Acilen hastaneye kaldırılan genç kadının solunumu gittikçe kötüleşiyordu. Tüm hastane genç kadın için bir şeyler yapmaya çalışıyordu.

Solunumunu kontrol etmek isteyen bir hemşire Ramirez'e yaklaşınca çok yoğun bir sarımsak kokusu almış fakat bunun üzerinde çok fazla durmamıştı.

Hastane personeli Ramirez'in kalp atışlarının ve solunumunun normal seviyeye gelmesi için pek çok müdahalelerde bulunuyor, birçok ilaç enjekte ediyordu fakat hiçbiri bir işe yaramıyordu. En sonunda hayati bulguları iyice zayıflayan Ramirez, defibrilatöre bağlanmak zorunda kalmıştı.

28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi... 2

Hemşire ve doktorlar Ramirez'i defibrilatöre bağlamak için gömleğini açtıklarında büyük bir şok yaşadılar. Çünkü genç kadının vücudunda nasıl olduğu anlaşılmayan ve daha önce hiç karşılaşılmayan bir yağ tabakası olduğunu gördüler. Bunun ne olduğunu anlamak için kan testi yapmaya karar verdiler.

Fakat kan örneğini aldıklarında da en az vücudundaki yağ tabakası kadar şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar. Genç kadının kanında sarı kristaller vardı ve kandan çok yoğun bir amonyak kokusu geliyordu.

Herkes şaşkındı ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ki bir anda Ramirez'le ilgilenen bir hemşire baygınlık geçirdi. Yere yığılan hemşireye müdahale ederken bir başka hemşirenin de nefes alıp vermekte güçlük çektiği görüldü.

Ramirez'le ilgilenen hemşireler birer birer bayılıyor, kendilerine geldiklerinde kol ve bacaklarını hissetmediklerini söylüyorlardı.

Kimi geçici felç geçiriyor, kimi de ağır düzeyde solunum rahatsızlığı yaşıyordu. 23 kişinin rahatsızlanması sonucu alarm verildi, Ramirez'in odası boşaltıldı.

28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi... 3

Ayrıca genç kadından kan örneği alan hemşire 1 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı ve ardından tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde yaşamak zorunda kaldı.

Kimse ne olduğunu anlayamıyordu. Ramirez de hastanede hayatını kaybetmişti.

Toksikoloji ekibi olay yerinde özel giysilerle inceleme yaptı, laboratuvarda incelenen örneklerde hiçbir bulguya rastlanılamadı. Tehlikeli maddeler ile ilgili uzman olan bir ekip de ne kadar inceleme yapmış olsalar da herhangi bir sonuca varamadı. Herkes başa dönüyordu. Kafalarda sadece soru işaretleri vardı.

Ramirez'in cesedine sıkı tedbirler alınarak otopsi uygulandı. İlk otopside hiçbir bulguya rastlanılmadı. Ramirez "Toksik Kadın" olarak anılıyordu. Manşetlerden düşmüyordu.

28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi... 4

Otopside bir sonuç çıkmasınca genç kadının rahim ağzı kanserine bağlı olarak böbrek yetmezliğiden hayatını kaybettiği açıklandı.

Fakat bu imkansızdı. Herkes bir cevap bekliyordu. Bunca hemşire ve doktor neden perişan olmuştu? Bu nedenle bir otopsi daha yapıldı.

İkinci otopsinin ardından doktorlar, Ramirez’in cansız bedeninde tylenol, lidokain, kodein ve tigan maddeleri tespit etti. Bu otopsi sırasında yapılan kan testlerinde de büyük miktarda dimetil sülfon tespit edildi.

Dimetil sülfon, insan vücudunda zaten kendiliğinden oluşan ve daha sonra azalarak yok olan bir kimyasal maddedir ancak Ramirez’in ölümünden üç hafta sonra bile kanında tespit edilen dimetil sülfon miktarı, normal bir insanın vücudunda bulunandan tam üç kat daha fazlaydı.

28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi... 5

Ramirez’e üst üste otopsi yapılmış olsa da kanında ve vücudunda neden bu kadar kimyasal bulunduğunu hiçbir inceleme açıklayamadı.

Doktorlar, rahim ağzı kanseri için kullanılan bir ilacın genç kadının vücudunda bu hasarlara yol açtığını dile getirse de Ramirez’in ailesi kadının bu ilacı kullandığını reddetti.

Hatta Ramirez’in kız kardeşi, zamanında müdahale yapılsaydı kardeşinin şu an hâlâ yaşıyor olacağını öne sürerek hastaneyi suçladı. Ramirez’in davasının bir türlü çözülmemesi de komplo teorilerini bir bir yanında getirdi.

Bu teorilerin arasında en çarpıcı olanı, General Hospital’da gizli bir metamfetamin laboratuvarı olduğu ve hastanenin havalandırmalarından gelen havayla birlikte Ramirez’in zehirlendiği yönündeydi.

Başka bir iddiada ise Gloria Ramirez’in CIA’in üzerinde çalıştığı bir deneyin kurbanı olduğu detayları yer aldı. Tüm bu komplo teorilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte olayın üzeri yıllar boyunca kapanmadı ve takvimler

1997 yılını gösterdiği zaman, bir kimyacı alınan kan örneklerini yeniden inceledi ve Ramirez’in kanında yıllar sonra bile sülfat gezdiğini ortaya çıkardı.

Yıllar sonra yapılan bu inceleme bile Ramirez’in esrarengiz ölümüne dair bir açıklama getirmeyi başaramadı. Genç kadının bir doktoru tekerlekli sandalyeye mahkum ettiği ve aynı zamanda kendi canına mal olan bu durumu, daha sonra X-Files gibi çeşitli yapımlara konu oldu.

Son Haberler
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...
28 yıldır gizemi çözülemeyen ölüm! Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri zehirleyerek felç eden Gloria Ramirez'in tüyler ürperten hikayesi...
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"
İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"
Bahisçilere kötü haber! Sanal devriye neticesinde 679 internet sitesine erişim engeli geldi!
Bahisçilere kötü haber! Sanal devriye neticesinde 679 internet sitesine erişim engeli geldi!
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek! İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek! İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?