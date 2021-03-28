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28 Mart 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 28 Mart 2021 Pazar gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" yer alırken akşam ise "Arıza" yayınlanacak.

28 Mart 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümüyle Show'da

28 Mart 2021 Pazar Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Arıza" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

28 Mart 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI 

06:00 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Japon İşi
16:30 Öyle Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
 

 

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