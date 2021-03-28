28 Mart 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümüyle Show'da

28 Mart 2021 Pazar Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Arıza" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

SHOW TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16:30 Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

