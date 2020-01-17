Kilis'te jandarma ekipleri 29 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Resul Osman Mesire Alanı'nda Ö.M. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada 29 adet tarihi sikke ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA