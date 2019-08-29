29 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
11.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
(ÖZEL) TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig
"Engelli futbolunun gelişimi için desteğimiz her zaman olacak"
ya konuştu.
Ali Şahin: Madalyaya yansımayan başarılar vardır
"Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 9 madalya bekliyoruz"
Rukiye Yıldırım: Son 3 maçta puan alıp yerimi korumak istiyorum
Emre Kutalmış Ateşli: Yeterince güçlü ve iyiyiz
Hakan Reçber: İleride kendimi olimpiyat şampiyonu olarak görüyorum
UEFA AVRUPA LİGİ
20.30 Trabzonspor - AEK
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI
11.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-lacivertli ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını basına açık yapacağı idman ile sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.
16.00 Sarı-kırmızılılar Kayseri'ye hareket edecek.
17.00 Takımın Kayseri'ye gelişi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
19.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekilecek.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
YENİ MALATYASPOR
11.00 Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması imzalanacak.
KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
- A Grubu
17:00 Bulgaristan - Finlandiya
19:30 Türkiye - Sırbistan
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- Birinci Eleme Turu
13.30 Muş Menderes - B. Özgüzeldere
15.30 Kilis Bld - Dersimspor
15.30 Başakspor - Kahta 02
15.30 Yüksekova Bld - Siirt İÖİ
15.30 Kars 36 - Hoçvanspor
15.30 Görelespor - Merzifonspor
15.30 1074 Çankırı - Boyabat 1868
16.00 Karaman Bld -Bucak Oğuzhan
16.00 Kızılcahamam - Kırıkkale BA
16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor
16.30 Yıldırımspor - Bozüyük Vitra
16.30 Tavşanlı L. - Isparta 32
DHA
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