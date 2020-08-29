  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. 29 Ağustos spor manşetleri | 29 Ağustos spor gazetesi sayfaları

29 Ağustos spor manşetleri | 29 Ağustos spor gazetesi sayfaları

Günün spor manşetlerinde son transfer dedikoduları ve Süper Lig ekiplerinin son durumları bulunuyor. İşte 29 Ağustos günün spor manşetleri...

29 Ağustos spor manşetleri | 29 Ağustos spor gazetesi sayfaları 1123