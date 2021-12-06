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29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Aralık 2021 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  


13:00
Alanyaspor - Mardin BB

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

15:00
Karagümrük - Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

17:00
Adana Demirspor - Ankaraspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:30
Göztepe - Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

20:00
Famalicao - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

22:00
Guimaraes - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30
Chelsea - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45
Dunfermline - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45
Kilmarnock - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45
Partick - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:15
Brentford - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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