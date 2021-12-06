29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Aralık 2021 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:00
Alanyaspor - Mardin BB
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
15:00
Karagümrük - Bodrumspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
17:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:30
Göztepe - Samsunspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
20:00
Famalicao - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
22:00
Guimaraes - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Dunfermline - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Kilmarnock - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Partick - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:15
Brentford - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus