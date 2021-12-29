TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında 29 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 29 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

22 ARALIK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

22 ARALIK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22 ARALIK ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

22 ARALIK ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

22 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00112 Acil Çağrı

21:45Seneye Bu Zamanlar

22 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:45Berceste

10:00Anadolu Arkeolojisi

10:30Tarihin Ruhu

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:00Tiyatro Dünyası

14:30Yeryüzleri

14:50Müzelerin Yıldızları

15:00Anjelika Akbar İle Sesler

15:30Karalama Defteri

16:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Sessizce

20:45Türkiye Ekspresi

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Araf