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29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeye göre Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış etkili olurken diğer illerde de az bulutlu ve açık bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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29 Aralık 2020 Salı 08:43
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