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29 Aralık Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

29 Aralık Salı günü yaşanacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin Kanalizasyon ve Sular İdarelerinin resmi web sitelerinde yayımlanıyor. İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve İSU'nun verilerine göre 29 Aralık salı günü bu şehirlerde yaşanacak planlı su kesintileri...

29 Aralık Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

29 Aralık Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 29 Aralık Salı günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

29 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 29 Aralık Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 ARALIK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 29 Aralık Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 ARALIK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 29 Aralık Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

29 ARALIK SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 29 Aralık Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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