Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Grorud - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

KFUM Oslo - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:15

Emirates Club - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:15

Al Dhafra - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Riteriai - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

Spartak Trnava - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Fredrikstad - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Raufoss - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandnes - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Start - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stjordals Blink - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zenit - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Cracovia Krakow - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:30

Darmstadt 98 - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Heidenheim - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Khorfakkan - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:30

Dubai - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30

Horn - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Lafnitz - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Liefering - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Trabzonspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Hobro - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Lyngby - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Botosani - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Ull Kisa - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Den Bosch - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

FC Emmen - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Volendam - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

De Graafschap - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Virton - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:30

Hoffenheim - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:30

Longford - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Stal Mielec - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:30

Santiago Wanderers - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:45

Oostende - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

QPR - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

21:45

Derry City - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Dundalk - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Shamrock Rovers - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

PSG - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Almeria - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Real Sociedad B - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:15

Arouca - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:00

Cienciano - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV