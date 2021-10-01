29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Ekim 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
29 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KFUM Oslo - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
17:15
Emirates Club - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:15
Al Dhafra - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Spartak Trnava - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Cracovia Krakow - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Darmstadt 98 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
19:30
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dubai - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Horn - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lafnitz - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Liefering - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Trabzonspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Hobro - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Botosani - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Ull Kisa - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Volendam - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Longford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Stal Mielec - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Santiago Wanderers - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:45
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
QPR - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
21:45
Derry City - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shamrock Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Almeria - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Real Sociedad B - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:15
Arouca - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Cienciano - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV