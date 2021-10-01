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29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Ekim 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

29 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

16:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
KFUM Oslo - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

17:15
Emirates Club - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:15
Al Dhafra - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Spartak Trnava - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Start - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zenit - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Cracovia Krakow - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
Darmstadt 98 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Heidenheim - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Dubai - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Horn - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Lafnitz - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Liefering - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Trabzonspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Hobro - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Botosani - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Ull Kisa - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
FC Emmen - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Volendam - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30
Longford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:30
Stal Mielec - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Santiago Wanderers - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:45
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:45
QPR - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
21:45
Derry City - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Shamrock Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Almeria - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Real Sociedad B - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15
Arouca - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00
Cienciano - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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