29 Ekim 2021 Cuma bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavirüs salgının gölgesinde içinde Türkiye sevgisi olan tüm vatandaşlar tarafından coşku ile kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bayram gününde şehir içi ulaşımın bedava mı olacağını merak ediyor.

Bu bağlamda; 29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı? gibi sorularını haberimizde yer verdik.

29 EKİM 2021 CUMA BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim 2021 Cuma günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da milli bayramlarda da toplu taşımayı ücretsiz yaptığımızı hatırlatmak isteriz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarımız 24 saat ücretsiz olacak."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL’DA İETT, METROBÜS, METRO, MARMARAY, TRAMVAY, VAPUR SEFERLERİ BEDAVA MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle İstanbulkart entegrasyonu bulunan İETT, metro, tramvay, vapur seferleri ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Marmaray'da 29 Ekim'de ücretsiz olarak hizmet verecek.

MARMARAY SEFERLERİ BEDAVA MI?

Marmaray seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecektir.