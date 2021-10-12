Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vesvese ne demek, TDK'ya göre Vesvese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelenay isminin anlamı nedir, Gelenay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alsancak isminin anlamı nedir, Alsancak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?12 Ekim 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çaynak isminin anlamı nedir, Çaynak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kamelya isminin anlamı nedir, Kamelya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erkel isminin anlamı nedir, Erkel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berksal isminin anlamı nedir, Berksal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Başargan isminin anlamı nedir, Başargan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. 29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

Milli bayramlarda İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar bayram gününde yolculuklarını ücretsiz mi yapacaklarını öğrenmek istiyorlar. Peki, 29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

29 Ekim pandeminin kısmen atlatılmasının ardından tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bayram gününde şehir içi ulaşımın bedava mı olacağını merak ediyor.

Bu bağlamda; 29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı? gibi soruları yanıtlıyoruz.

29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

29 EKİM 2021 CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz sene 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmişti.

İBB meclisinin oy birliği ile aldığı kararla İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onaylanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde karar alınması bekleniyor.

29 Ekim’de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binebilecekler

29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

İSTANBUL’DA İETT, METROBÜS, METRO, MARMARAY, TRAMVAY, VAPUR SEFERLERİ BEDAVA MI?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu. Bu sene de aynı şekilde olması bekleniyor.

29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?

MARMARAY SEFERLERİ BEDAVA MI?

Marmaray ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bağlı ve karar alma organı farklı olmaktadır. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretli olarak hizmetine devam etmişti.

Bu yıl ücretsiz olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT