29 Ekim pandeminin kısmen atlatılmasının ardından tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bayram gününde şehir içi ulaşımın bedava mı olacağını merak ediyor.

Bu bağlamda; 29 Ekim 2021 Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı? gibi soruları yanıtlıyoruz.

29 EKİM 2021 CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz sene 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmişti.

İBB meclisinin oy birliği ile aldığı kararla İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onaylanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde karar alınması bekleniyor.

29 Ekim’de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binebilecekler

İSTANBUL’DA İETT, METROBÜS, METRO, MARMARAY, TRAMVAY, VAPUR SEFERLERİ BEDAVA MI?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu. Bu sene de aynı şekilde olması bekleniyor.

MARMARAY SEFERLERİ BEDAVA MI?

Marmaray ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bağlı ve karar alma organı farklı olmaktadır. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretli olarak hizmetine devam etmişti.

Bu yıl ücretsiz olup olmadığı henüz bilinmiyor.